الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين إثر عملية دهس في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل جنديين ليل الأربعاء في عملية دهس قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، وفقا لـ "فرانس برس".

وكان الجيش أفاد في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، بوقوع عملية دهس عند تخوم نابلس قرب مستوطنة إسرائيلية.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أشار الجيش لاحقا إلى "مقتل مواطنَين إسرائيليَّين".

وأوضح بعد ذلك أن القتيلين جنديان في العشرين من العمر هما إيليا هليل ودييغو شفيشا هرساج، من لواء كفير المنتشر في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق الجيش على الفور عملية مطاردة في عدة مناطق من الضفة الغربية بحثا عن منفذ الهجوم.