مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه.. ما أهمية معبر رفح الاستراتيجية؟

بعد سبعة أشهر من الحرب في غزة، اتجهت الأنظار إلى مدينة رفح، جنوبي غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة بالكامل على الجانب الفلسطيني من المعبر الفاصل بين القطاع والأراضي المصرية.

ومنذ سنوات طويلة يعد معبر رفح، الرئة الوحيدة التي يتنفس منها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، إذ كان يشهد دخول نحو 500 شاحنة يوميًّا قبل أن يتقلص عددها إلى بضع عشرات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ويخضع المجال الجوي لغزة والساحل البحري للسيطرة الإسرائيلي، في حين كان المعبر يخضع لسيطرة حماس من الجانب الفلسطيني، ومصر على الجانب الآخر.

واكتسب المعبر أهمية كبرى مع بدء الحرب، وفرار أكثر من مليون فلسطيني إلى المنطقة الحدودية مع مصر، هربًا من القصف الإسرائيلي، كما يعد الشريان الأساسي لإيصال المواد الإغاثية للسكان الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب منظمات أممية.

أهميته بالنسبة لإسرائيل

بعد مؤشرات على تعثر جهود التوصل لهدنة بين طرفي الصراع، تقول وسائل إعلام عبرية، إن السيطرة على المعبر تهدف لمنع فرار مقاتلي حماس إلى، ومحاولة إنقاذ الرهائن المحتجزين في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتؤكد إسرائيل أن مدينة رفح هي المعقل الأخير لمقاتلي حماس في غزة، بعد أن قالت سابقا إنها نجحت في تفكيك قدرات الفصائل في شمال ووسط القطاع.

وتهدف إسرائيل من هذه الخطة بحسب محللين إسرائيليين، إلى الضغط بشكل أكبر على حماس، من خلال قطع جميع طرق الإمداد، والقضاء على قدرات الحركة ومنعها من حكم غزة.

كما تعتقد إسرائيل، أن السيطرة على المعبر ستكون بداية للهجوم البري، مما سيمكنها من العثور على الأنفاق الكبرى، التي قد يكون فيها قيادات الحركة والمحتجزين.

وأبلغت حركة حماس، أمس الإثنين، الوسيطين القطري والمصري موافقتها على مقترحهما للهدنة، لكن إسرائيل قالت إنّ ردّ حماس لا يلبّي مطالبها، وأعلنت استمرارها في الحرب.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1220 شخصًا، واقتياد 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة.

وردت إسرائيل بحرب مدمرة على غزة، تسبّبت بسقوط أكثر من 34 ألف قتيل غالبيتهم مدنيّون.