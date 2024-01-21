إسرائيل ترفض شروط حماس للإفراج عن الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه "بشكل قاطع" شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد ساعات على وثيقة نشرتها الحركة بشأن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش حماس. فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة... إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

وكانت الحركة طالبت بـ"وقف العدوان الإسرائيلي فوراً على غزة، ووقف الجرائم والإبادة الجماعية، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات".