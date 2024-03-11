مسؤول فلسطيني: نستغرب عدم فتح المعابر بدلا من ميناء غزة المؤقت

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، إن "القيادة الفلسطينية تستغرب لماذا لا يتم فتح المعابر البرية، وإنشاء ميناء بحري بدلاً من ميناء غزة المؤقت".

وكشف الهباش، لـ"إرم نيوز" عن تواصل رسمي مع السلطة الفلسطينية بشأن الميناء المؤقت، الذي تشيده الولايات المتحدة قرب ساحل غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال إن "العمل الأمريكي في الميناء البحري لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق مع السلطة الفلسطينية".