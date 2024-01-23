اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية الاثنين، اقتحامات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عرّابة جنوب مدينة جنين بعدد من الآليات العسكرية، وأطلق الرصاص الحي تجاه المواطنين في البلدة ما أدى إلى مقتل أحد الشبّان وإصابة 3 آخرين بالرصاص الحي جرى نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما أُصيب شاب فلسطيني بالرأس برصاص الجيش الإسرائيلي المقتحم لمدينة البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبحسب شهود عيان اقتحم الجيش الإسرائيلي بأكثر من 7 جيبات مصفحة مدينة البيرة من المدخل الشمالي وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه القلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإستشاري برام الله حيث وصفت حالته بالخطيرة.