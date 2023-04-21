الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

وقال أحمد مصباح (50 عاما) وهو من سكان طرابلس واختار الاحتفال بالعيد اليوم الجمعة: "هذا جنون وأدعو له أن ينتهي هنا.. نحن منقسمون بين الصائمين ومن توقف عن الصيام".

وعادة ما تتولى الهيئة الدينية الرسمية إعلان موعد العيد في كل بلد، إلا أن ليبيا لم تشهد استقرارا يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد في 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب، وهو خلاف لا يزال قائما على الرغم من الهدوء النسبي منذ 2020.

وقال محمد سالم وهو من طرابلس ولا يزال صائما: "الانقسام بين الشرق والغرب في مثل هذه المناسبة السعيدة مؤلم ويحزنني.. أخشى أن تتعمق المزيد من الانقسامات في حياتنا في ليبيا".

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس إن على الناس اتباع قرار المفتي والانتظار حتى يوم السبت.

وفي المناطق الغربية من البلاد بدا أن الانقسام حول العيد، الذي وصل حتى إلى داخل الأسرة الواحدة، يعكس بشكل أو بآخر انقساما حول دور المفتي صادق الغرياني الذي يُنظر إليه على أنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين.