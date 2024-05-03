مدير المخابرات الأمريكية في القاهرة لبحث هدنة غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة.

ورفضت (سي.آي.إيه) التعليق عملًا بسياستها المتمثلة في عدم الإفصاح عن تنقلات المدير، بحسب "رويترز".

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودًا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.