تقرير فرنسي: حكومة إسرائيل تواجه 3 عقبات كبرى في حربها على غزة

تواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد مرور شهر على حربها على قطاع غزة، 3 عقبات كبرى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال التقرير، إن المعارك الدامية المُستمرة بوتيرة أعنف حاليا في قطاع غزة، مختلفة تمامًا عن النزاعات السابقة على امتداد تاريخ طويل من الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الأقل بالنسبة إلى حكومة نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن تل أبيب تجهل حتى الآن كيفية انتشال السكان الغارقين في الفقر والجوع بشكل عاجل، وكيفية إنقاذ العدد المهول من الرهائن والأسرى، الذين وقعوا في قبضة حركة حماس الفلسطينية.

وطرحت الصحيفة سؤالًا مفاده: "أي مآل للحرب وكم يبلغ ثمن المعركة، التي دخلتها إسرائيل، والتي دخلت أسبوعها الخامس منذ انطلاقها في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي؟"، بعد هجوم "طوفان الأقصى"، الذي نفذته حماس.