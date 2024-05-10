لبنان يبدي تحفظا حيال مبادرة فرنسية للتهدئة مع إسرائيل

سلّم لبنان إلى فرنسا رده على مبادرة اقترحتها من أجل وضع حدّ للتصعيد مع إسرائيل، مبديًا تحفظه خصوصًا على انسحاب مقاتلي ميليشيا حزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وفق ما أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، الجمعة.

وحملت باريس إلى الطرفين، في كانون الثاني/يناير، مبادرة لنزع فتيل التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل خشية من توسّعه، من دون إحراز تقدّم.

وتمّ مطلع أيار/مايو تعديلها بطلب من لبنان الذي رأى أن النسخة الأولى تتماهى مع الطروحات الإسرائيلية.

وتقترح المبادرة الفرنسية المعدّلة وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وانسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائه لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وفق مسؤولين لبنانيين.

كما تنصّ على ضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، والسماح لها بتسيير دوريات في منطقة عملياتها من دون أي قيود، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وعديده.

ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا في وتيرة الهجمات.