إسرائيل تأمر سكان رفح بالإخلاء والتوجه إلى المواصي

وطوقت الدبابات الإسرائيلية الجمعة النصف الشرقي من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، التي تؤوي مئات آلاف النازحين ممن فروا من مدن شمال ووسط القطاع منذ بدء الحرب، ووصلوا إلى المدينة باعتبارها منطقة آمنة.

وحاصرت الدبابات الإسرائيلية، الجانب الشرقي لرفح، فيما تحدث نازحون عن وقوع انفجارات وإطلاق نار دون انقطاع، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس، وفقاً لوكالة "رويترز".

ولفت الجيش الإسرائيلي سكان رفح في أكثر من مرة إلى أن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة في رفح على بعد 28 كيلو مترًا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.