الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

أعلنت مليشيات الحوثيين، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية، على أهداف قالت إنها "عسكرية" في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة لمليشيات الحوثيين، يحيى سريع، إن دفعة الصواريخ الباليستية، وجهت نحو أهداف عسكرية، في منطقة "أم الراشراش، جنوبي فلسطين المحتلة".

مشيرًا في البيان الذي نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية، إلى استمرار قواتهم العسكرية في شنّ العمليات العسكرية، ضد إسرائيل، وتنفيذ قرار "منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخواننا في غزة".