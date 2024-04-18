إنقاذ 131 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل المغرب
أعلنت البحرية المغربية أنها تمكنت من إنقاذ 131 مهاجراً غير نظامي، حسب بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وقال البيان إن وحدة تابعة للبحرية الملكية، تمكنت وعبر عمليتين متفرقتين، من إنقاذ 131 مرشحًا للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم 27 امرأة و 08 قاصرين، كانوا على متن قاربين يتواجدان على بعد 50 كلم شمال - شرقي مدينة العيون.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في 23 يناير الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 في المئة مقارنة بـ2022.
وقالت الوزارة، حينها إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر، خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ 2022".