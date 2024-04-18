إنقاذ 131 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل المغرب

وقال البيان إن وحدة تابعة للبحرية الملكية، تمكنت وعبر عمليتين متفرقتين، من إنقاذ 131 مرشحًا للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم 27 امرأة و 08 قاصرين، كانوا على متن قاربين يتواجدان على بعد 50 كلم شمال - شرقي مدينة العيون.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في 23 يناير الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 في المئة مقارنة بـ2022.