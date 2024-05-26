الجيش الإسرائيلي يوسع توغله وسط مدينة رفح

وسّع الجيش الإسرائيلي توغله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، باتجاه وسط المدينة، بعد قصف مكثف شهدته هذه المناطق، خلال الأيام الماضية، رغم أمر محكمة العدل الدولية، الجمعة، بوقف العملية في المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن الدبابات الإسرائيلية وسعت، اليوم الأحد، توغلها البري في مدينة رفح من المحورين الشرقي والجنوبي، ووصلت إلى منطقة البلد وسط مدينة رفح، انطلاقاً من محور فيلادلفيا الحدودي الذي سيطر الجيش الإسرائيلي على أجزاء كبيرة منه.

وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط الملعب البلدي والمستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح، بعد أن انطلقت من بوابة صلاح الدين على الحدود بين قطاع غزة ومصر، الذي كان مسرحاً لاشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية.

كما تقدمت الآليات الإسرائيلية من مناطق التوغل شرقي مدينة رفح إلى محيط مستشفى أبو يوسف النجار، في حي الجنينة، بعد أن كانت توغلت في حي التنور القريب من الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.