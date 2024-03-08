نجل مروان البرغوثي يكشف عن ظروف "قاسية" يعيشها والده

كشف نجل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، عن تعرض والده لظروف قاسية وتضييقات مستمرة من قبل سلطة السجون الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال عرب البرغوثي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "CNN"، إنه "لسوء الحظ، فقد تم استهداف والدي شخصيًّا من قبل سلطة السجون الإسرائيلية".

وأوضح البرغوثي: "بعد السابع من أكتوبر، تم نقله إلى الحبس الانفرادي. لقد تم نقله إلى أربعة سجون مختلفة في الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف: "نحن نعرف عن ظروف قاسية جدًّا، ظروف غير إنسانية يمر بها. لقد تم وضعه في زنزانة لا تتوفر فيها الكهرباء، ولا يوجد بها نظافة أو ملابس سيحتاجها أي إنسان، وهذا يؤلمني كثيرًا لأنه لا ينتمي إلى هناك، وإنما ينتمي إلى أن يكون بين الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن الضوء المسلط على والده سببه أنه "لم يبدأ النضال من أجل حقوق الفلسطينيين منذ عام أو عامين لقد كان يفعل ذلك منذ أكثر من 50 عامًا الآن".

وقال البرغوثي، إن والده "لم يلعب دورًا في قيادة الشعب الفلسطيني لأي انتفاضة فحسب، وإنما لعملية السلام. وأعتقد أن من المنطقي أن يحظى بهذا القدر من الاهتمام".