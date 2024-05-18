محور نتساريم.. سلاح إسرائيل لحكم غزة بعد الحرب (إنفوغراف)

بالتوازي مع عمليته العسكرية في رفح، لا يتوقف الجيش الإسرائيلي عن التحرك على مستوى وسط القطاع وتحديدًا على محور نتساريم الإستراتيجي، وهي منطقة عازلة يتم إحداثها لفصل شمال غزة عن جنوبها.

وتخطط إسرائيل، من خلال إحداث هذه المنطقة، إلى تقسيم القطاع إلى جيوب صغيرة جدًا يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها، فيما بدا أنه استعداد لحكم القطاع وإدارته بعد إنهاء الحرب، رغم أن حكومة نتنياهو ترفض الحديث عن خططها بهذا الشأن.

ويمتد محور نتساريم على طول 6 كيلومترات، من شرق غزة إلى غربها، ويقع بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، ويستمد تسميته من اسم مستوطنة "نتساريم" السابقة التي كانت مقامة فيه، وتم تفكيكها، العام 2005، عندما قرر الجيش الإسرائيلي الانسحاب من القطاع تحت قيادة أرييل شارون.