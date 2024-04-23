الإمارات وعُمان تؤكدان مواقفهما الداعية إلى الاستقرار في المنطقة

أكدت دولة الإمارات وسلطنة عمان مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق على رأس وفد رفيع المستوى إلى دولة الإمارات استغرقت يومين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد دشنت الزيارة "مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الإستراتيجية المثمرة بين البلدين في جميع المجالات".

وأضافت الوكالة أن القائدين تناولا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.