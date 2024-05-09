فض اعتصام طلابي تضامناً مع غزة في جامعة جورج واشنطن
أخلت الشرطة بالقوة، الأربعاء، مخيّماََ لطلاب متضامنين مع الفلسطينيين داخل جامعة "جورج واشنطن" في العاصمة الأمريكية.
واعتقلت الشرطة العشرات من الطلبة في أحدث مواجهة مع الطلاب الذين يتظاهرون احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وضغط الجمهوريون في الكونغرس على السلطات المحلية للتحرك بشأن المخيم، حيث استدعوا رئيسة بلدية واشنطن وقائدة شرطة المدينة للإدلاء بشهادتيهما في مجلس النواب حول سبب انتظارهما أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.
لكنّ العضو الجمهوري في لجنة الرقابة بمجلس النواب أعلن إلغاء جلسة الاستماع، الأربعاء، بعد إخلاء المخيم.
وقال النائب جيمس كومر في بيان: "يسرّني أن تحديد جلسة الاستماع المحتملة أمام لجنة المراقبة أدّت إلى اتخاذ إجراء سريع" من قبل رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر وقائدة الشرطة باميلا سميث.
وانتقدت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب هذه الخطوة، محذرة في مؤتمر صحفي من أن المشرعين "لا يستطيعون بالاعتقالات الخروج من هذه المعارضة المتنامية".
وخلال مؤتمر طليب، اتّهم طالب في الجامعة الشرطة بالتسبب بإرسال متظاهرين "عديدين" إلى المستشفى.
وذكرت صحيفة "جي دبليو هاتشيت"، التي يديرها الطلاب، أنه بعيد الرابعة فجراً اقتحم مئات الشرطيين ساحة الجامعة، وقاموا باعتقال طلاب واستخدموا رذاذ الفلفل.
وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 33 شخصا بتهمة "دخول غير قانوني" و"الاعتداء على عناصر شرطة".
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن عناصر الشرطة ظلوا في المكان حتى الساعة 10,00 صباحا تقريباً، بينما كانت الخيام تُسحب نحو شاحنة قمامة وأحد الطلاب يرفع لافتة كتب عليها "فلسطين حرة".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشرطة رفضت في أواخر الشهر الماضي طلبا من الجامعة بإخلاء المخيم، مشيرة إلى مخاوف بشأن التحرك ضد متظاهرين سلميين.
وقالت إدارة الشرطة في بيان إنها حاولت "تهدئة التوتر" من دون اعتقالات، لكن بالاستناد إلى "حوادث ومعلومات، كان هناك تصعيد تدريجي في حدّة الاحتجاج".