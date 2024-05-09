فض اعتصام طلابي تضامناً مع غزة في جامعة جورج واشنطن

أخلت الشرطة بالقوة، الأربعاء، مخيّماََ لطلاب متضامنين مع الفلسطينيين داخل جامعة "جورج واشنطن" في العاصمة الأمريكية.

واعتقلت الشرطة العشرات من الطلبة في أحدث مواجهة مع الطلاب الذين يتظاهرون احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وضغط الجمهوريون في الكونغرس على السلطات المحلية للتحرك بشأن المخيم، حيث استدعوا رئيسة بلدية واشنطن وقائدة شرطة المدينة للإدلاء بشهادتيهما في مجلس النواب حول سبب انتظارهما أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.

لكنّ العضو الجمهوري في لجنة الرقابة بمجلس النواب أعلن إلغاء جلسة الاستماع، الأربعاء، بعد إخلاء المخيم.

وقال النائب جيمس كومر في بيان: "يسرّني أن تحديد جلسة الاستماع المحتملة أمام لجنة المراقبة أدّت إلى اتخاذ إجراء سريع" من قبل رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر وقائدة الشرطة باميلا سميث.