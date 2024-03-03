لازاريني: ادعاءات إسرائيل بشأن "الأونروا" لا أساس لها من الصحة

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن ادعاءات إسرائيل بشأن منظمته لا أساس لها من الصحة.

ونقلت صحيفة "لوموند" على لسان لازاريني، أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أيّ تقارير رسمية، تثبت ادعاءَها أن 12 من موظفي "الأونروا" في غزة متورطون في هجوم حماس الذي شنته في الـ7 من أكتوبر.

ولفت لازاريني إلى أنه تمت مشاركة أسماء المتهمين مع "الأونروا" فقط في الـ18 من يناير الماضي.

ووجهت إسرائيل اتهامات خطيرة لوكالة"الأونروا"، تسببت في حدوث أزمة للوكالة؛ ما يعرض دورها الإنساني الحاسم في قطاع غزة للخطر، وفق "لوموند".

وبينما تجري الأمم المتحدة تحقيقًا، فإن سمعة "الأونروا" قد شوّهت بالفعل، بحسب تقرير "لوموند"، إذ فشلت الإجراءات التي اتخذتها الوكالة، مثل: إنهاء خدمة الموظفين المتورطين بدلًا من إيقافهم عن العمل في انتظار التحقيق، في منع حدوث تداعيات كبيرة، وكذلك علقت 16 دولة مانحة تمويلها لـ"الأونروا"، منها الولايات المتحدة التي تعتبر الداعم الرئيس للوكالة.

وبحسب الصحيفة، زادت إسرائيل من الشكوك حول التواطؤ بين حماس و"الأونروا"، زاعمة أن الوكالة كانت على علم بوجود نفق للحركة تم بناؤه أسفل مقرها في غزة.

ومع ذلك، نفى لازاريني هذه الادعاءات، وفق الصحيفة.