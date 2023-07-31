الرئاسة الفلسطينية: ما حدث في "عين الحلوة" تجاوز لكل الخطوط الحمراء

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن ما حدث من اقتتال في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هو "تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

واعتبرت ما حدث "عبثا بالأمن اللبناني وأمن المخيم، من قبل مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده".

وأضافت في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "هذا الأمر غير مسموح به ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم. إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون".