البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين

أسقطت البحرية الأمريكية، طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي أمريكي.

وهذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها البحرية الأمريكية النار على طائرات مسيرة في جنوب البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر تشرين الأول وفي غمرة سلسلة هجمات على السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم تقع أضرار بسفن البحرية الأمريكية أو إصابات بين الأفراد الأمريكيين في الهجوم.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة وقالت في بث إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.