تقرير: إسرائيل توظف الذكاء الاصطناعي لتحديد موقع الرهائن في غزة

وقال المدير العام للشركة، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية الإسرائيلية وخبير الأمن السيبراني، رافائيل فرانكو: "نحاول معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، أريد تقديم دليل".

ويضيف التقرير أنّه بتحديد الموقع الجغرافي والبرمجة والاستفادة من المتعاونين الناطقين باللغة العربية، تبذل هذه المنظمة التطوعية كل ما في وسعها لإنقاذ المحتجزين.

وتلعب هذه المبادرة دوراً حاسماً في هذا الصراع، حيث تمكنت من التعرف على حوالي ستين رهينة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق تأكيده.

وينقل التقرير عن شخص يدعى شاي وينكرت عمر، قوله إنه رأى ابنه لآخر مرة، بملابسه الداخلية ومقيد في مؤخرة شاحنة، في مقطع فيديو نشرته "حماس" على "تليغرام".