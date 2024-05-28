مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري بهجوم مسلح في ريف حمص

قُتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء؛ إثر استهدافهم من قبل مسلحين يتبعون تنظيم "داعش" في ريف مدينة حمص السورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين يتبعون تنظيم "داعش" استهدفوا موقع حراسة وسيارة عسكرية تتبع للحرس الثوري الإيراني، قرب "مدرسة السواقة" غربي تدمر بريف حمص الشرقي.

وأسفرت الحادثة، عن مقتل 3 عناصر من الميليشيا، وحرق السيارة بالكامل، فيما لاذ عناصر "تنظيم داعش" الذين كانوا يستقلون دراجة نارية بالفرار، باتجاه مناطق جبلية تتبع لجبل العمور القريبة من الموقع المستهدف.