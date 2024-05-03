إسرائيل تؤكد مقتل أحد رهائنها المحتجزين لدى حماس في غزة (صورة)

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر الجمعة، بمقتل درور أور وهو أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم من "بئيري" يوم هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وقال كيبوتس "بئيري" حيث كان يعيش أور إنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي إرهابيي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة".

وحتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.