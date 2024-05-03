إسرائيل تؤكد مقتل أحد رهائنها المحتجزين لدى حماس في غزة (صورة)
أفادت مصادر إسرائيلية، فجر الجمعة، بمقتل درور أور وهو أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم من "بئيري" يوم هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.
وقال كيبوتس "بئيري" حيث كان يعيش أور إنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي إرهابيي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة".
وحتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.
يذكر أنه خلال الهجوم، قُتلت يونات زوجة أور واختطف اثنان من أبنائهما الثلاثة.
واحتجز مقاتلو حماس الطفلين نوعام (17 عاماً) وألما (13 عاماً) رهينتين في قطاع غزة إلى أن أطلقوا سراحهما في تشرين الثاني/نوفمبر في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار سرى لمدة أسبوع وتبادلت بموجبه إسرائيل وحماس رهائن وأسرى.
وفجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس: "يُحزننا أن نعلن أنّ درور أور الذي اختطفته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد تأكد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة".
وأضافت أنّه بتأكّد مقتل أور أصبح الطفلان نوعام وألما وشقيقهما الأكبر ياهلي يتامى الأب والأم.