معاريف: استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، أنه من المُرتقب أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة الرهائن خلال الأيام المُقبلة في الدوحة، بعد محاولات مصرية وقطرية لتجديد المناقشات والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقالت الصحيفة، إن الجهود المصرية والقطرية لتجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، ووقف الحرب في قطاع غزة، مستمرة على مدار الساعة، في محاولة لرأب الصدع بين المواقف المتعارضة، بحسب مصادر مصرية تحدثت لوسائل الإعلام.

وتقول المصادر نفسها، إنه من المُنتظر أن تستأنف المفاوضات خلال الأيام المُقبلة في الدوحة، كاشفة أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، استقبلا مكالمتين من رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعاهما خلالها إلى تجديد المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.