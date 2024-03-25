مقتل 11 من جامعي الكمأة بهجوم جديد لداعش في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 شخصاً من جامعي الكمأة، الأحد، في هجوم نسب إلى تنظيم داعش في بادية الرقة، المعقل السابق للتنظيم المتطرف.

وأفاد المرصد في بيان أن مقتلهم جاء "نتيجة تفجير لغم بسيارة كانت تقل عدداً منهم، أثناء رحلة البحث عن الكمأة في بادية الحمى في الرقة" شمال سوريا.

وأضاف: "تبع التفجير هجوم لعناصر تنظيم داعش بالأسلحة الرشاشة على تجمع للسيارات لباحثين عن الكمأة".

وأوضح المرصد أن الهجوم أسفر أيضاً عن خطف 3 أشخاص.

ورغم المخاطر وتحذيرات السلطات الأمنية، يقبل مئات من السوريين المدنيين والعسكريين على جمع الكمأة في مناطق صحراوية شاسعة نظراً لارتفاع أسعارها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالبلد بعد 13 عاماً من النزاع الدامي.

ورغم هزيمته، تنتشر خلايا التنظيم عبر البادية السورية حيث تنفذ بانتظام هجمات دامية، خاصة خلال موسم الأمطار، بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وهو الوقت الوحيد من العام الذي يمكن فيه جمع الكمأة.