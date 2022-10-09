الرئيس اللبناني: هوكشتاين سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، إن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات.

وأضاف أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين أبلغه في اتصال هاتفي بأنه تم تحديد الملاحظات بشأن الاقتراح.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب".

وكان لبنان قد قال إن محادثات ترسيم الحدود وصلت إلى نقطة حاسمة يوم الخميس الماضي، بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق.

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

لكن وسط معارضة داخلية في البلدين، طلب لبنان الثلاثاء الماضي، من المبعوث الأمريكي عدة تعديلات.

وقال مسؤول إسرائيلي يوم الخميس، إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد "بتفاصيل التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجه فريق التفاوض لرفضها".

وذكر متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس إن الطرفين "في مرحلة حاسمة من المفاوضات، والفجوات تقلصت".

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر.

ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبول رسميا بحدود برية مشتركة.

ورفض لبنان، الذي لم يعترف أبدا بدولة إسرائيل، تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في حقل قانا.