ما هي قاعدة "البرج 22" وما دورها بصراعات الشرق الأوسط؟

تقع قاعدة "البرج 22" في مكان إستراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي، عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق وتسهّل القاعدة إمكانية الوصول إلى العراق وسوريا.

وكانت مهمة القاعدة الإستراتيجية جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإنه من خلال هذه القاعدة "تم ضرب مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى تصفية زعيم مدعوم من إيران في العراق".

الغرض

لا يُعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية، وتضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين، كما لا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة داخل قاعدة البرج 22، وفقا لرويترز.

واضطلعت قاعدة التنف بدور رئيس في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وكان لها دور أيضا في الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء التمدد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

ويقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأمريكية في التنف، بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات، فضلا عن استخدامه أيضا في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة، ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.