ما حقيقة استغلال واشنطن للرصيف العائم في تحرير الرهائن؟

وكانت قد تحدثت تقارير عن دخول القوات لتحرير الرهائن في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.

وفي بيانها، قالت "سنتكوم": "لم يتم استخدام الرصيف الإنساني العائم بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ الرهائن"، مضيفاً: "الرصيف البحري تم إنشاؤه لهدف واحد، وهو نقل المساعدات إلى سكان غزة".

أما في إطار تقديم أمريكا مساعدة ميدانية لحليفتها تل أبيب لإنقاذ الرهائن من الأسر، فقد أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الفريق يتكون من أفراد العمليات الخاصة والمخابرات العاملين في السفارة بالقدس، وهم موجودون منذ بدء الحرب في قطاع غزة، على حد قولها.