إسرائيل تشتبه في تسلل عبر حدودها مع لبنان

كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفه على أطراف بلدات القطاع الغربي جنوبي لبنان، فيما أعلن عن "شبهة تسلل" عبر الحدود.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن تمشيط المنطقة الحدودية مع لبنان أكد "عدم وجود خشية من عملية تسلل".

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى "حدث أمني في منطقة حانيتا" وإلى شبهة تسلل انطلاقًا من القطاع الغربي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر المزيد من قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وطلبت من سكان حانيتا البقاء في منازلهم.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية، قد أشارت إلى "الاشتباه في تسلل 3 أشخاص من لبنان إلى منطقة حانيتا في الجليل الأعلى".

وترَكز القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، على بلدات الضهيرة ويارين ومنطقة البطيشية.

وترافق القصف مع عملية تمشيط للجيش الإسرائيلي لمحيط موقعه في حدب البستان بالأسلحة الرشاشة، ملقيا القنابل المضيئة.