المستشار الألماني يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إجراء تحقيق شامل في انفجار مستشفى المعمداني في غزة الذي أودى بحياة المئات.
وقال شولتس على موقع "إكس" إنه أصيب بالفزع من صور الانفجار، "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".
ومن المتوقع أن يصل شولتس إلى مصر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب زيارته لإسرائيل.
وكان شولتس، أمس الثلاثاء، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وقال إنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضًا.