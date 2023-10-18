المستشار الألماني يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة

ومن المتوقع أن يصل شولتس إلى مصر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب زيارته لإسرائيل.

وكان شولتس، أمس الثلاثاء، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وقال إنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضًا.