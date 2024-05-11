القاهرة ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن مصدر رفيع المستوى.

وأوضح المصدر أن الرفض المصري جاء بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف"، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".

وسيطرت القوات الإسرائيلية في الـ7 من شهر مايو/أيار الجاري، على المعبر الحدودي الرئيس في رفح؛ مما أدى إلى إغلاق طريق حيوي لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.