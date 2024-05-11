القاهرة ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح
رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن مصدر رفيع المستوى.
وأوضح المصدر أن الرفض المصري جاء بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف"، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".
وسيطرت القوات الإسرائيلية في الـ7 من شهر مايو/أيار الجاري، على المعبر الحدودي الرئيس في رفح؛ مما أدى إلى إغلاق طريق حيوي لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية، إن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، وهما رفح وكرم أبو سالم، اللذين تسيطر عليهما إسرائيل، أدى فعليا إلى عزل القطاع عن المساعدات الخارجية ولم يعد هناك سوى القليل جدا من المؤن المتاحة بالداخل.
وذكرت مصادر من الهلال الأحمر في مصر أن الشحنات توقفت تماما.
ومعبر رفح، هو المنفذ الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي عبر مصر، فيما يسيطر على إدارته من الجانب الفلسطيني منذ عام 2007 موظفون تابعون لحركة حماس، ولا يوجد أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارته.