في سابقة مثيرة للجدل.. بن غفير يحول تغيير وضع "الأقصى" هدفاً رسمياً لوزارته

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حوّل "تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى" إلى هدف رسمي لوزارته.

وقالت الهيئة إن "وزارة الأمن القومي أدرجت في خطة عملها السنوية هدفاً يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي"، بما يشمل السيطرة على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه.

والوضع القائم هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بحسب وكالة "الأناضول".

لكن في 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.

وتابعت هيئة البث: "من المهام المحددة في خطة عمل الوزارة لعام 2024 توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة، وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه".

ولفتت إلى أن "هذا الأمر أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، وأدى إلى احتجاجات وصدامات فلسطينية ضد الشرطة، التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي" عام 2017.

وكذلك "من بين أهداف خطة العمل، تعزيز الحكم في الحرم القدسي، ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة فيه بالنسبة لهم مقيدة"، وفق الهيئة.