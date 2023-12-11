"أطباء بلا حدود": انهيار كامل لخدمات الرعاية الصحية في غزة

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كاملًا، لا سيما في عيادات الشهداء وبني سهيلة، بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية للمنطقة قبل عشرة أيام.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن ما يقرب من نصف الاستشارات التي قدّمها طاقم أطباء بلا حدود في هذه العيادات كانت مخصّصة للأطفال دون سن الخامسة، فيما كان فريق تضميد الجروح لديها يعالج المرضى الذين تُركوا الآن مصابين بجروح ملتهبة، بما في ذلك بعض الديدان بداخلها عند وصولهم.

وفي رفح، أقصى جنوب القطاع، والتي نزح إليها سكان خانيونس ووسط غزة، قال البيان إن الخدمات الصحية محدودة للغاية، مضيفًا أنه وفي الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول، بدأ فريق "أطباء بلا حدود" في رفح بدعم عيادة الشابورة، حيث عالج أكثر من 130 مريضًا في اليوم الأول.