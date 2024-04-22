"الأونروا" تدق ناقوس الخطر بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ناقوس الخطر بشأن تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.

وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس"، من أن العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية مؤخراً في مخيم نور شمس "سببت خسائر في الأرواح وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والخدمات العامة".

وأضاف: "قُتل مئات بينهم ما لا يقل عن 112 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول".

كما أشار لازاريني إلى أن "القيود على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين يحولان دون حصول أهالي الضفة على عمل وتحرمهم من كسب قوتهم كما "تفرض حالة من الخوف المستديم".

وتابع: "حان الوقت لإنهاء الاحتلال ومعالجة أطول صراع بلا حل عبر السبل السياسية ومن خلال التزام حقيقي بالسلام".