الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين

تعهد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم؛ لأن ظروف "العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة".

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد: "لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وذلك عند بدء مؤتمر بشأن سوريا في بروكسل، بحسب "رويترز".

وأضاف: "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".

واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، لحشد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة منذ 13 عاما.

وشهد الاجتماع الوزاري، الذي يتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد والدول المجاورة لسوريا، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات مجتمع مدني سورية.