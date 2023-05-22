العاهل الأردني: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، و"الضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي.

وشدد خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

ووجه العاهل الأردني بصياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد.