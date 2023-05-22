العاهل الأردني: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، و"الضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي.
وشدد خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.
ووجه العاهل الأردني بصياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد.
معركة مفتوحة
وتعليقاً على تصريح العاهل الأردني، قال الخبير الأمني والعميد المتقاعد عيد أبو وندي إن "المعركة مع عصابات التهريب ما زالت مفتوحة والخطورة قائمة، رغم تحقيق إنجازات لا يمكن إنكارها في هذا الإطار خلال الأشهر الماضية".
وأكد أبو وندي في حديث لـ "إرم نيوز" أن "قضية تهريب المخدرات مسألة على مستوى عال من الأهمية بالنسبة للأردن، مشيرا إلى أن التحديات والمعضلات المتعلقة بهذه القضية ليست سهلة".
وأضاف أن "مشكلة رواج المخدرات تهدد حاضر ومستقبل المجتمع بأكمله، وخصوصا فئة الشباب وطلاب المدارس، قائلا إن الشارع الأردني يتحدث عن قوى نافذة متورطة بتجارة وتهريب المخدرات".
وقال أبو وندي إن التركيز الملكي ليس جديدا على خطورة هذه الآفة، وقد كان عاملا أساسيا في تحقيق النجاحات التي حققتها الأجهزة المختصة في المعركة مع عصابات التهريب.
"لا نستطيع إغماض أعيننا"
من جهته، قال العميد المتقاعد والخبير الأمني د. حسين الطراونة إن "المعركة مع عصابات التهريب محليا وإقليميا لا تزال في أوجها".
وأضاف الطراونة في حديث مع "إرم نيوز": "علينا أن نقر بوجود المشكلة التي يتعامل معها الأردن، لا نستطيع إغماض أعيننا".
وتابع الطراونة أن "الأشهر الأخيرة شهدت عمليات قبض متعددة على تجار للمخدرات، والزيارة الملكية لإدارة مكافحة المخدرات اليوم تحمل مؤشرا واضحا على استمرارية المعركة وإعطائها الزخم اللازم".
وقال الطراونة إن "الزيارة الملكية تمثل تعبيرا عن إرادة سياسية عليا للتعامل مع هذه المشكلة والقضاء عليها، مشيرا إلى أن المعركة مع المخدرات هي معركة وعي بالدرجة الأولى".
وأضاف الطراونة أن "الأجهزة الأمنية متمكنة وقادرة على تحقيق المزيد من النجاحات للحد من عمليات التهريب، مؤكدا أهمية المعلومات ومن مصادر مختلفة في إنجاح هذه الجهود".
يذكر أن الأردن كان قد نفذ يوم 8 مايو الجاري ضربتين جويتين نادرتين على جنوب سوريا، حيث أصاب مصنعا للمخدرات مرتبطا بإيران وقتل مهرباً كان وراء عمليات تهريب كبرى عبر الحدود بين البلدين".
وذكرت مصادر أن "إحدى الضربتين أصابت مصنع مخدرات مهجورا في محافظة درعا بجنوب سوريا".
وتسببت الضربة الثانية على قرية "الشعاب" في محافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية في مقتل مهرب المخدرات السوري البارز مرعي الرمثان وأفراد أسرته أثناء تواجدهم بالمنزل.
وبحسب مصادر قضائية، فإن محاكم أردنية حكمت على الرمثان غيابياً بالإعدام عدة مرات في السنوات الماضية بتهمة تهريب المخدرات.
ويعاني الأردن من تهريب حبوب الكبتاجون، وهو مادة مخدرة من الأمفيتامين تلقى رواجا لدى فئة ليست قليلة من الشباب.