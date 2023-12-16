البنتاغون يبقي حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قرب إسرائيل
أمرَ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط لعدة أسابيع أخرى؛ للحفاظ على وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار حربها مع حماس.
ووفق وكالة "أسوشيتد برس" التي نقلت الخبر، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار فورد، ما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة. وتمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن البنتاغون كثف وجوده العسكري في المنطقة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي. وفي الأشهر التي تلت ذلك، استغل المسلحون المدعومون من إيران في العراق وسوريا الحرب لشن هجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف على المنشآت العسكرية الأمريكية هناك.
وفي الوقت نفسه، اعترضت السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر صواريخ قادمة باتجاه إسرائيل من مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين. كما تمكنت من إسقاط طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو سفن بالقرب من مضيق باب المندب الضيق.
وبحسب "أسوشيتد بريس"، فإنه اعتبارًا من أمس الجمعة هناك 19 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك 7 في شرق البحر الأبيض المتوسط و12 أخرى ممتدة في البحر الأحمر.
وأمر وزير الدفاع لويد أوستن فورد ومجموعتها الهجومية بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في الثامن من أكتوبر، بعد يوم من هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب.
ويأتي قرار إبقاء حاملة الطائرات فورد – أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية – في المنطقة في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، إن تدمير حماس سيستغرق أشهراً، متوقعاً حرباً طويلة الأمد.