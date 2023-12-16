البنتاغون يبقي حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قرب إسرائيل

وفي الوقت نفسه، اعترضت السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر صواريخ قادمة باتجاه إسرائيل من مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين. كما تمكنت من إسقاط طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو سفن بالقرب من مضيق باب المندب الضيق.

وبحسب "أسوشيتد بريس"، فإنه اعتبارًا من أمس الجمعة هناك 19 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، بما في ذلك 7 في شرق البحر الأبيض المتوسط و12 أخرى ممتدة في البحر الأحمر.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن فورد ومجموعتها الهجومية بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في الثامن من أكتوبر، بعد يوم من هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب.

ويأتي قرار إبقاء حاملة الطائرات فورد – أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية – في المنطقة في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، إن تدمير حماس سيستغرق أشهراً، متوقعاً حرباً طويلة الأمد.