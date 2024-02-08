من هو العراقي وسام الساعدي "أبو باقر" الذي اغتالته أمريكا؟
أعلن الجيش الأمريكي استهداف أحد القادة البارزين في الميليشيات العراقية وصفته واشنطن بأنه "زعيم لكتائب حزب الله العراقي"، بقصف سيارة كان يستقلها برفقة 3 آخرين لقوا مصرعهم كذلك".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المستهدف "قائد في كتائب حزب الله العراقي وكان المسؤول عن التخطيط المباشر للهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.
وأعلنت الميليشيا العراقية أن القيادي المستهدف هو وسام محمد صابر الساعدي المكنى (أبو باقر الساعدي) وهو المسؤول عن "ملف سوريا العسكري" في الكتائب، بحسب مصدر في الميليشيا.
وتشير معلومات متداولة إلى أن وسام الساعدي يعتبر القائد المسؤول عن عمليات كتائب حزب الله في سوريا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر قوله إن الساعدي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي بما في ذلك عمليات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ميليشيا كتائب حزب الله العراقية.
وقال الباحث والكاتب السياسي العراقي المقيم في برلين أحمد العلواني إن أبو باقر الساعدي مسؤل قاطع "جرف صخر".
وبحسب المحلل السياسي رائد الحامد فإن "أبوباقر الساعدي" يدير جناح القوة الجوية والتي تمتلك الصواريخ.