من هو العراقي وسام الساعدي "أبو باقر" الذي اغتالته أمريكا؟

أعلن الجيش الأمريكي استهداف أحد القادة البارزين في الميليشيات العراقية وصفته واشنطن بأنه "زعيم لكتائب حزب الله العراقي"، بقصف سيارة كان يستقلها برفقة 3 آخرين لقوا مصرعهم كذلك".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المستهدف "قائد في كتائب حزب الله العراقي وكان المسؤول عن التخطيط المباشر للهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وأعلنت الميليشيا العراقية أن القيادي المستهدف هو وسام محمد صابر الساعدي المكنى (أبو باقر الساعدي) وهو المسؤول عن "ملف سوريا العسكري" في الكتائب، بحسب مصدر في الميليشيا.