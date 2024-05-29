البيت الأبيض: هجوم إسرائيل البري في رفح لا مبرر له

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن واشنطن تعتقد أن أي هجوم إسرائيلي بري كبير على رفح لا مبرر له.

وتواصلت الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مضيفة أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في رفح حتى الآن ليست واسعة النطاق مقارنة بتلك التي نفذتها في وسط أو شمال غزة.

وأضاف أن واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل للقانون الدولي الإنساني والحد من تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

وأردف ميلر أنه يجب على إسرائيل ألا تنفذ ضربات في المناطق الآمنة المحددة التي طلبت من الناس الانتقال إليها، مضيفاً أن إسرائيل قالت إن هذا ليس ما حدث.

وقال ميلر للصحفيين: "إننا نشعر بحزن عميق إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح في رفح" في مطلع الأسبوع.

وتابع: "لإسرائيل الحق في ملاحقة إرهابيي حماس المسؤولين عن قتل المدنيين بدم بارد، وهو ما تقوم به إسرائيل هنا على ما يبدو".

وأكمل قائلاً: "يجب على حماس أن تتوقف عن الاختباء خلف المدنيين في غزة. لكن إسرائيل ملزمة أيضاً ببذل كل ما في وسعها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في أثناء عملياتها".

وقال ميلر إن الوضع الإنساني في جميع أنحاء غزة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً.