سياسات نتنياهو إزاء ملف إيران النووي على المحك بعد مؤشرات على طفرة محتملة

يعتقد محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي، طال ليف رام، أن التقرير بشأن العثور على يورانيوم مُخصب بنسبة 84% في إيران، ورغم نفي الأخيرة، يحتم وضع ملف البرنامج النووي الإيراني مجددًا على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الإثنين.

واكتشف مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، وجود يورانيوم مخصب بمستويات أقل بنسبة 6% فقط من المستوى المطلوب لصنع السلاح النووي، وفق اثنين من الدبلوماسيين البارزين تحدثوا مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وعابَ المحلل الإسرائيلي عدم تسليط الضوء بشكل مكثف على هذا التقرير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ورأى أن الأمر يعكس أيضا تراجع الملف النووي الإيراني عن جدول أعمال حكومة بنيامين نتنياهو، التي كانت تعده أولوية قصوى.

وقدَّر أن الحكومة الإسرائيلية "لا تضع خيار شن هجوم يستهدف البرنامج النووي الإيراني حاليا على جدول أعمالها، وأنه يتعين عليها أن تباشر دورها، بناءً على رؤية نتنياهو في الماضي، حين كان ينظر إلى إيران على أنها المشكلة الأساسية التي تشكل خطرا وجوديا ضد دولة إسرائيل".

ونفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس الأحد، التقرير الذي تحدث عن العثور على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران، قائلًا إنه "تشويه للحقائق".

وذكر تعليقًا على تقرير "بلومبرغ": "لم نُخصب اليورانيوم بنسب تفوق الـ 60 %، وتقرير بلومبرغ جاء لتشويه الواقع".

وبيَّن أن وجود جسيمات من اليورانيوم بنسبة تخصيب أعلى من 60% أمر طبيعي وشائع، ولا يعني من النواحي التقنية قيامنا بالتخصيب بهذه النسبة".