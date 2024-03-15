خطفت الأضواء.. برلمانية مغربية تلقي كلمة في الأمم المتحدة حاملة رضيعها

خطفت البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ، الأضواء، بعدما ألقت كلمة لها في الأمم المتحدة، وهي تحمل رضيعها، في حدث نادر لايتكرر.

وكانت فاطمة زوكاغ تلقى كلمة لها ضمن أعمال الدورة الـ 68 للجنة المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 22 مارس/آذار الجاري.

وانتشر مقطع فيديو للنائبة زوكاغ وهي تلقى كلمتها حاملة رضيعها على ذراعها على مدى دقيقتين و40 ثانية، وظل الرضيع نائما لم يوقظه حتى تصفيق الحضور حين انتهت الكلمة.

وقالت فاطمة، وهي برلمانية عن كتلة نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين إن المغرب قام بخطوات عدة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأضافت أن المملكة "في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، أكدت على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات عامة".

وتابعت أنه في هذا الإطار، "تم إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واعتماد القوانين تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات".