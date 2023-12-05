القضاء على ثلاثة مهربي مخدرات في الأردن

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، القضاء على ثلاثة مهربي مخدرات خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وحجزت قوات الأمن الأردنية (233) ألف حبة كبتاغون، و(528) كف حشيش خلال عملية اشتباك مع مهربين، بحسب بيان رسمي.

وقال مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن مجموعة من المهربين حاولت عبور الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.