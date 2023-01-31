قائد عسكري لـ"إرم نيوز": قوات درع الوطن ستتولى المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت

وأضاف المسؤول العسكري أنه "سيتم توزيع القوات العسكرية المنخرطة ضمن قوام المنطقة العسكرية الأولى، والمتواجدة حاليا في مدينة سيئون، على المناطق العسكرية الأخرى، كالمنطقه العسكرية الثالثة، والمنطقة العسكرية الرابعة، وكذا المنطقة العسكرية الخامسة".

وتقع حدود عمليات المنطقة العسكرية الثالثة في محافظتي مأرب وشبوة، ومقرها الرئيس في مدينة مأرب، بينما يقع المقر الرئيس للمنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة عدن، وتمتد حدود عملياتها إلى محافظات (أبين شرقا، ولحج والضالع شمالا، وتعز غربا)، فيما تشرف عمليات المنطقة العسكرية الخامسة على محافظتي الحديدة وحجة، شمال غرب البلاد، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الحديدة.

وكان رئيس هيئة أركان القوات اليمنية المسلحة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، قد علق الإثنين، على قرار تشكيل قوات درع الوطن، حيث قال: "قوات درع الوطن، جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق المرجعيات، وإعلان نقل السلطة".