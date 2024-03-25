أمريكا تعلق على قرار مجلس الأمن: امتناعنا عن التصويت لا يمثل تحولا سياسيا

قال البيت الأبيض إن امتناع أمريكا عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن لا يمثل تحولا في السياسة.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى اليوم الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب، بعد امتناع واشنطن عن التصويت.

والقرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".

ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وصوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون في مجلس الأمن لصالح القرار.