لبنان.. هل تنجح اجتماعات اللجنة الخماسية في إنهاء الفراغ الرئاسي؟

لا تزال المساعي الدولية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية جدية، بعد استئناف اللجنة الخماسية حراكها من خلال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس البرلمان نبيه بري، على أن يستكملوا لقاءاتهم في الأيام المقبلة مع عدد من الأفرقاء اللبنانيين.

ووصف بري اللقاء بـ "الجيد"، مؤكداً أنه سيتكرر وأن "التوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلاً لتحقيق الاستحقاق".

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن "البطريرك أعرب للسفراء عن استغرابه من سلوك طريق شائك قد لا ينجح، فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس النيابي".

وسفراء اللجنة الخماسية هم الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون، فرنسا هيرفيه ماغرو، المملكة العربية السعودية وليد بخاري، جمهورية مصر العربية علاء موسى، ودولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

التوافق يلغي الانتخاب

وتستبعد أوساط مطلعة أن يؤدي هذا الحراك إلى حدوث انفراجة في أزمة الفراغ الرئاسي المستمرة منذ حوالي السنة وخمسة أشهر، وتقول إن القوى السياسية لا تزال على مواقفها.

وفي هذا الإطار، أكد الكاتب الصحافي والمحلل السياسي محمد سلام، أن "لا إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية كون الخماسية منقسمة إلى قسمين قسم مرتبط بالمحور المتصالح مع إيران وهو فرنسا وقطر، والقسم الثاني غير متصالح مع إيران وهو أمريكا والسعودية ومصر، وبالتالي ليس هنالك من موقف موحد داخلها".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، "هنالك كذبة كبيرة غير منطقية وغير قانونية تسمى "التوافق"، لقد قرأت الدستور اللبناني كاملا ولم أجد فيه كلمة توافق".