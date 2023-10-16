"داخلية غزة" تنفي استئناف إسرائيل ضخ المياه للقطاع

قال المتحدث باسم وزارة داخلية حركة المقاومة الفلسطينية حماس إياد البزم، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.

وأضاف: "يضطر المواطنون لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

وتابع: "يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جدًّا في توفر مياه الشرب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، ونؤكد أن الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، ما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وإن ذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

في المقابل، رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.

وقال مساعد لوزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المياه يتم ضخها في بني سهيلا قرب خان يونس، رافضاً الخوض في تفاصيل تتعلق بكمية المياه التي يتم ضخها.

وقال كاتس يوم الأحد إن إعادة ضخ المياه في جنوب غزة من شأنها أن تشجع المدنيين الفلسطينيين على التجمع هناك بينما تضرب إسرائيل أهداف حماس في مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة للجزيرة: نشهد على كارثة في غزة وسط انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء.