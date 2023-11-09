مسؤول إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة
أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، أن "لا أزمة إنسانية في قطاع غزة"، مقرًّا في الوقت نفسه بوجود تحديات عدة في القطاع الفلسطيني مع استمرار الحرب الشرسة.
وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات)، موشيه تيترو: "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة".
وبحسب "تيترو"، فإن الجيش الإسرائيلي يسهّل نقل المساعدات إلى غزة لا سيما "الماء والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للملاجئ".
وأتت تصريحات "تيترو" في وقت افتتح فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا إنسانيًّا حول المساعدات لغزة في باريس.
ودعا ماكرون إلى العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.