مسؤول إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، أن "لا أزمة إنسانية في قطاع غزة"، مقرًّا في الوقت نفسه بوجود تحديات عدة في القطاع الفلسطيني مع استمرار الحرب الشرسة.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات)، موشيه تيترو: "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة".