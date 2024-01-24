الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق استهدافاته جنوبي لبنان (صور)

واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للمنازل جنوب لبنان، ووسع عصر اليوم غاراته باتجاه إقليم التفاح إلى الشمال من منطقة الليطاني، وأغار طيرانه الحربي على منطقة حميلى الواقعة بين بلدات حومين ورومين وصربا في قضاء صيدا، التي تبعد نحو 22 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات أدت إلى تدمير منزل بشكل كامل، على مقربة من ناد للصيد والرماية، من دون الإفادة بوقوع إصابات.