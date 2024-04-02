إسرائيل تفرج عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بحكومة حماس

أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في حكومة حماس بقطاع غزة، الأكاديمي الدكتور ناصر الشاعر، بعد اعتقال استمر 6 أشهر.

وتظهر صورة متداولة للشاعر بعد الإفراج عنه وقد طالت لحيته وشعره، ونحل جسده.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول ذلك.

وسبق أن اعتُقل الشاعر من مدينة نابلس، ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والشاعر، أكاديمي في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، وقيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بين عامي 2006-2007 ، في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية.