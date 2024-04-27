أبرز 12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تستمر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية الكبرى، للتنديد بالقصف على غزة والمطالبة بسحب الأموال من الكيانات المرتبطة بإسرائيل.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، استدعت عدة جامعات وكليات، الشرطة للمتظاهرين؛ ما أدى إلى اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد، وفيما يلي أبرز الجامعات والكليات التي شهدت خلال الأسبوع الأخير مظاهرات وفق شبكة CNN:

جامعة ولاية أريزونا: ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص، أمس، للاشتباه في التعدي على ممتلكات الغير "فيما يتعلق بإقامة معسكر غير مصرح به"، حسبما قال متحدث باسم الجامعة.

كلية بارنارد: قالت الكلية إنها توصلت إلى حلول مع “جميع الطلاب تقريبًا الذين تم تعليق حضورهم مؤقتًا في السابق” لمشاركتهم في معسكر الاحتجاج في حرم جامعة كولومبيا.